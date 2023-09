US Open: Pegula schlägt Switolina - Sabalenka souverän

Anzeige

Auch Jessica Pegula hat bei den US Open das Achtelfinale erreicht und lässt die Fans in New York weiter auf amerikanische Erfolgsgeschichten hoffen. Die Weltranglistendritte gewann am Samstag gegen die Ukrainerin Elina Switolina (Nr. 26) mit 6:4, 4:6, 6:2, nach 1:51 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball.

Für Switolina endete die Reise bei den US Open damit schon in der dritten Runde, in Wimbledon war sie noch bis ins Halbfinale vorgestoßen. Pegula, die bei einem Grand Slam noch nie über das Viertelfinale hinaus gekommen ist, trifft im Achtelfinale nun auf ihre Landsfrau Madison Keys (Nr. 17). In Coco Gauff (Nr. 6) steht mindestens eine weitere Amerikanerin im Achtelfinale von New York.

Auch die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka erreichte die Runde der letzten 16. Die Belarussin setzte sich gegen Clara Burel aus Frankreich problemlos mit 6:1 und 6:1 durch, gerade mal eine Stunde dauerte das Match. Sabalenka bekommt es nun mit der Russin Darja Kassatkina (Nr. 13) zu tun, die gegen die Belgierin Greet Minnen beim 6:3, 6:4 souverän blieb.