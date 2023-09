US Open: Weltranglistendritte Pegula scheitert klar

Anzeige

Mitfavoritin Jessica Pegula ist bei den US Open überraschend klar im Achtelfinale gescheitert. Im reinen US-Duell gegen die frühere Finalistin Madison Keys unterlag die Weltranglistendritte am Montag 1:6, 3:6, einen Tag nach dem Aus der weltweiten Nummer eins Iga Swiatek (Polen) ist damit die nächsten Titelkandidatin aus dem Rennen.

Die Weltranglisten-17. Keys, die 2017 im Endspiel von Flushing Meadows gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens chancenlos war, steht damit wie zuletzt schon in Wimbledon unter den letzten acht. Pegula muss weiter auf ein herausragendes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier warten - bislang hat die 29-Jährige sieben Viertelfinals als Top-Ergebnis auf dem Konto.

Weiter im Rennen ist dagegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova, die ihr elftes Grand-Slam-Match in Folge gewann und nun auf Keys trifft. Gegen die ungesetzte US-Amerikanerin Peyton Stearns, Nummer 59 der Welt, hatte die Tschechin aber vor allem zu Beginn der Partie reichlich Mühe. Erst nach 2:10 Stunden war das 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 perfekt, die Weltranglistenneunte steht damit erstmals in New York im Viertelfinale.