US Open: Zverev Außenseiter gegen Sinner

Alexander Zverev ist in seinem Achtelfinal-Duell bei den US Open gegen den Südtiroler Jannik Sinner Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin hat für den Tennis-Olympiasieger eine Quote von 2,30 errechnet, sein Gegner wird mit 1,60 notiert. Das Match in New York findet nach deutscher Zeit in der Nacht zum Dienstag statt, es ist ab 1.00 Uhr MESZ als zweite Begegnung im Arthur Ashe Stadium angesetzt.

Sollte Zverev, der bei den US Open 2020 das Endspiel und ein Jahr später das Halbfinale erreichte, in Flushing Meadows seinen ersten Triumph bei einem Grand Slam feiern, zahlt bwin für 10 Euro Einsatz 290 Euro zurück (Quote 29,00).