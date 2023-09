Zverev führt deutsches Davis-Cup-Team an

Anzeige

Alexander Zverev gehört wie erwartet zum deutschen Aufgebot für das Abstiegsduell im Davis Cup in Bosnien-Herzegowina. Dies teilte der Deutsche Tennis-Bund (DTB) am Dienstag offiziell mit. Für die Begegnung der Weltgruppe I am 16. und 17. September in Mostar nominierte Teamchef Michael Kohlmann außerdem Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann sowie das Doppel Tim Pütz/Kevin Krawietz.

Gespielt wird im 1000 Plätze bietenden Stadion des Tennis Club Mostar auf Sand. "Alle fünf nominierten Spieler haben in der europäischen Sandplatzsaison starke Leistungen gezeigt und mit Abstand am besten gespielt. Daher sind wir mit diesem Team sehr gut aufgestellt", sagte Kohlmann.

Das deutsche Team hatte Anfang Februar 2:3 gegen die Auswahl der Schweiz verloren und so die Qualifikation für die Finals Group Stage verpasst.