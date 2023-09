Anzeige

Alexander Zverev hat durch seinen Sieg gegen Jannik Sinner das Viertelfinale der US Open 2023 erreicht und trifft dort auf Carlos Alcaraz. So seht ihr das Duell der Tennis-Stars im TV und Livestream und könnt es im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev hat es geschafft. Nach einem packenden Match gegen den Italiener Jannik Sinner, das über die volle Distanz von fünf Sätzen ging, steht der gebürtige Hamburger bei den US Open 2023 in der Runde der letzten Acht.

Dabei ließ sich Zverev auch von äußerst fragwürdigen Zwischenrufen eines Zuschauers nicht aus der Ruhe bringen, der im vierten Satz skandalöse Parolen mit NS-Bezug anstimmte.

Nun bekommt es Zverev mit der Nummer eins der Welt zu tun: Carlos Alcaraz. Der Wimbledon-Sieger schaffte durch einen ungefährdeten Erfolg gegen Matteo Arnaldi den Sprung in das Viertelfinale und geht gegen den Deutschen als Favorit ins Rennen.

Wann genau das Match der beiden ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Stattfinden wird es am Mittwoch, 6. September, um 12 oder 19 Uhr US-amerikanischer Zeit. Das wäre in Deutschland entweder um 18 Uhr oder um 1 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Gespielt wird auf dem Hauptplatz in Flushing Meadows, dem Arthur Ashe Stadium. Das größte reine Tennisstadion der Welt verfügt über 23.771 Plätze und dürfte beim Duell von Zverev mit Alcaraz ausverkauft sein.