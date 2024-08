Tennis - US Open 2024 live: Zeitplan, Übertragung im TV, Deutsche Teilnehmer, Preisgeld, Favoriten

Anzeige

US Open 2024: Wann geht's los? Eckdaten zum Tennis-Turnier Turnierkategorie: Grand Slam

Austragungsort: Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows (Queens, New York)

Zeitraum: 19. August bis 8. September

Belag: Hartplatz

US Open 2024: Zeitplan im Einzel 19. bis 22. August: Qualifikation

26. und 27. August: 1. Runde

28. und 29. August: 2. Runde

30. und 31. August: 3. Runde

1. und 2. September: Achtelfinale

3. und 4. September: Viertelfinale

5. und 6. September: Halbfinale

7. September: Damen Finale

8. September: Herren Finale

US Open 2024 live: Wer überträgt das Tennis-Turnier im Free-TV, Livestream und Liveticker? Im Free-TV könnt ihr die US Open nicht sehen. Die Rechte an der Übertragung hält Sportdeutschland.TV, der Streamingdienst zeigt alle Partien kostenpflichtig im Livestream. Zudem überträgt auch Sky im Pay TV sowie im Livestream auf Sky Go, darüber hinaus könnt ihr die Spiele bei WOW TV abrufen. Alle Optionen sind kostenpflichtig. Liveticker zu ausgewählten Partien - darunter viele Spiele der Deutschen - findet ihr auf ran.de sowie in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige US Open: Welche Deutschen sind 2024 mit dabei? Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf Alexander Zverev. Bei den French Open ging es für den Hamburger bis in das Endspiel, in dem er Carlos Alcaraz unterlag, bei Olympia musste er im Viertelfinale die Segel streichen. Bei den Damen gehen Tatjana Maria und Co. als krasse Außenseiterinnen ins Rennen. Nachfolgend das fixe deutsche Feld, weitere Spieler können sich nur über die Qualifikation ihr Ticket sichern: Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Dominik Koepfer

Daniel Altmeier

Tatjana Maria

Tamara Korpatsch

Laura Siegemund

Jule Niemeier

US Open: Wer sind 2024 die Favoriten? Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zählen die üblichen Verdächtigen zu den Favoriten auf den Titel. Bei Ersteren sind Titelverteidiger Djokovic, Alcaraz, Australian-Open-Sieger Jannik Sinner oder auch Daniil Medwedew zu nennen. Im Frauen-Feld gehören Iga Swiatek, Sabalenka, Vorjahres-Siegerin Gauff oder auch Elena Rybakina zu den heißesten Anwärterinnen auf den Titel.

