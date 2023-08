Anzeige Die US Open steigen vom 28. August bis zum 10. September. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Livestream, zu Terminen und dem Spielplan. Bei den US Open 2022 sicherte sich Carlos Alcaraz seinen ersten Grand-Slam-Titel, nun hat der Spanier die Möglichkeit, seinen Vorjahrestriumph zu wiederholen. Denn vom 28. August bis zum 10. September schlagen die Tennis-Superstars in New York auf, zahlreiche Blicke werden sich auf die Nummer eins der Weltrangliste richten. US Open 2023: Das Tennis-Turnier in New York im Liveticker Alcaraz‘ härtester Widersacher auf den Hartplätzen in Flushing Meadows dürfte Novak Djokovic sein. Der Serbe zeigte seinem Konkurrenten beim ATP-Turnier in Cincinnati in einem packenden Finale die Grenzen, war vor einem knappen halben Jahr in Wimbledon aber bereits unterlegen. Wo wird der Grand Slam im TV und Livestream übertragen, wer gehört noch zum Favoritenkreis, wann sind die einzelnen Runden angesetzt und wie hoch fällt das Preisgeld aus? Alle Infos zu den US Open 2023.

US Open, Übertragung 2023: Wo läuft das Tennis-Turnier im Free-TV und Livestream? Im Free-TV werden die US Open 2023 überhaupt nicht zu sehen sein, da der TV-Sender Eurosport nicht mehr die Rechte hält. Stattdessen wird der Grand Slam nur im Livestream gezeigt.

US Open 2023: Übertragung im Livestream bei Sportdeutschland.TV Der Streamingdienst Sportdeutschland.TV stellt verschiedene Optionen zur Verfügung, um live bei den US Open im Stream dabei zu sein. Wer alle Matches sehen möchte, kann sich das "All Access Ticket" für 25 Euro kaufen. Zudem sind Livestreams einzelner Spiele für fünf Euro oder einzelner Tage für zehn Euro zu erwerben.

Manche Wettbewerbe werden aber auch kostenfrei sein. Dazu gehören beispielsweise die Doppel bis zum Viertelfinale, die Mixed-Partien oder die Spiele der Junioren. Abrufbar sind alle Livestreams auf dem Smart-TV, über den Webbrowser oder in der entsprechenden App.

US Open 2023 heute live: Wo gibt es einen Liveticker? Liveticker zu den wichtigsten Spielen findet ihr bei ran.de sowie in der ran-App (verfügbar für Apple- und Android-Geräte).

Anzeige US Open 2023 heute live: Auf wen treffen die deutschen Stars als nächstes? 1. Runde der Männer: 29. August 2023; 17:00 Uhr: Alexander Zverev - Aleksandar Vukic ( im Liveticker auf ran.de und live bei sportdeutschland.tv)

29. August 2023; 18:15 Uhr: Daniel Altmaier - Constant Lestienne ( im Liveticker auf ran.de und live bei sportdeutschland.tv)

30. August 2023; 01:00 Uhr: Yannick Hanfmann - Jannik Sinner (live bei sportdeutschland.tv)

30. August 2023; 02:15 Uhr: Carlos Alcaraz - Dominik Koepfer (live bei sportdeutschland.tv) 1. Runde der Frauen: 29. August 2023; 01:25 Uhr: Laura Siegemund - Coco Gauff (6:3, 2:6, 4:6)

29. August 2023; 17:00 Uhr: Irina Begu - Tamara Korpatsch (live bei sportdeutschland.tv)

29. August 2023; 19:00 Uhr: Tatjana Maria - Petra Martic ( im Liveticker auf ran.de und live bei sportdeutschland.tv)

29. August 2023; 20:15 Uhr: Elina Svitolina - Anna-Lena Friedsam (live bei sportdeutschland.tv)

29. August 2023; 22:15 Uhr: Robin Montgomery - Eva Lys (live bei sportdeutschland.tv)

US Open 2023 heute live: Wann spielen die Top-Stars? 1. Runde der Männer: 28. August 2023; 18:40 Uhr: Roberto Carballes Baena - Holger Rune (6:3, 4:6, 6:3, 6:2)

28. August 2023; 18:55 Uhr: Casper Ruud - Emilio Nava (7:6, 3:6, 6:4, 7:6)

29. August 2023; 01:10 Uhr: Stefanos Tsitsipas - Milos Raonic (6:2, 6:3, 6:4)

29. August 2023; 05:00 Uhr: Alexandre Muller - Novak Djokovic (0:6, 2:6, 3:6)

29. August 2023; 18:00 Uhr: Daniil Medvedev - Attila Balazs (live bei sportdeutschland.tv)

29. August 2023; 18:15 Uhr: Andy Murray - Corentin Moutet (live bei sportdeutschland.tv) 1. Runde der Frauen: 28. August 2023; 18:00 Uhr: Iga Świątek - Rebecca Peterson (6:0, 6:1) - zum Nachlesen im Liveticker auf ran.de

28. August 2023; 18:35 Uhr: Elena Rybakina - Marta Kostyuk (6:2, 6:1)

29. August 2023; 17:00 Uhr: Ons Jabeur - Camila Osorio (live bei sportdeutschland.tv)

29. August 2023; 20:00 Uhr: Camila Giorgi - Jessica Pegula (live bei sportdeutschland.tv)

30. August 2023; 03:00 Uhr: Maryna Zanevska - Aryna Sabalenka (live bei sportdeutschland.tv)

US Open 2023 heute live: Wann startet der Grand Slam und wann ist das Finale? Am 28. August ist das Turnier mit den ersten Runden in den Einzelwettbewerben der Männer und Frauen gestartet. Die Finalspiele stehen am 9. September (Frauen) und am 10. September (Männer) an.

US Open 2023 heute live: Der komplette Spielplan 1. Runde: 28./29. August

2. Runde: 30./31. August

3. Runde: 1./2. September

4. Runde: 3./4. September

Viertelfinals: 5./6. September

Halbfinale Frauen: 7. September

Halbfinale Männer: 8. September

Finale Frauen: 9. September

Finale Männer: 10. September

US Open 2023: Wo findet das Grand-Slam-Turnier statt? Austragungsort der US Open ist das USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, einem Park im New Yorker Stadtteil Queens. Der Center Court, auf dem die Finalspiele stattfinden werden, trägt den Namen Arthur Ashe Stadium und ist mit einer Kapazität von 22.547 Plätzen das größte reine Tennisstadion der Welt.

US Open 2023 heute im Livestream: Wer ist als Kommentator und Experte bei Sportdeutschland.TV im Einsatz? Der namhafteste Experte beim Streamingdienst dürfte Tennis-Ikone Boris Becker sein, der 1989 die US Open für sich entscheiden konnte. An seiner Seite wird Matthias Stach kommentieren, der als einer der Tennis-Stimmen in Deutschland gilt und bereits Journalisten-Weltmeister wurde. Zudem ist auch Mischa Zverev, Bruder des deutschen Top-Spielers Alexander Zverev, im Einsatz.

US Open 2023 heute live: Wer sind die Favoriten und Favoritinnen im Einzel? Bei den Männern haben die bereits erwähnten Alcaraz und Djokovic die besten Aussichten auf den Sieg und das Preisgeld in Höhe von drei Millionen Euro. Nicht zu unterschätzen sind ebenfalls der Russe Daniil Medvedev und der Italiener Jannik Sinner. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen neben Zverev der Däne Holger Rune, der Grieche Stefanos Tsitsipas sowie Taylor Fritz (USA) und Casper Ruud (Norwegen). Bei den Frauen geht der Sieg nur über die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Polen), die bereits 2022 die US Open gewann und in diesem Jahr die French Open als Siegerin beendete. Härteste Widersacherin dürfte Aryna Sabalenka (Belarus) sein, auch mit Elena Rybakina (Kasachstan), Jessica Pegula und Coco Gauff (beide USA) ist zu rechnen.

US Open 2023 heute live: Die Sieger und Siegerinnen der vergangenen zehn Jahre 2022: Carlos Alcaraz und Iga Swiatek

2021: Daniil Medvedev und Emma Raducanu

2020: Dominic Thiem und Naomi Osaka

2019: Rafael Nadal und Bianca Andreescu

2018: Novak Djokovic und Naomi Osaka

2017: Rafael Nadal und Sloane Stephens

2016: Stan Wawrinka und Angelique Kerber

2015: Novak Djokovic und Flavia Pennetta

2014: Marin Cilic und Serena Williams

2013: Rafael Nadal und Serena Williams

2012: Andy Murray und Serena Williams