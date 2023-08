Anzeige

Die für Samstag angesetzte Halbfinalpartie von Tennisspielerin Tamara Korpatsch gegen die an Nummer vier gesetzte Tschechin Linda Noskova beim WTA-Turnier in Prag ist aufgrund andauernder Regenfälle auf Sonntag (10.00 Uhr) verschoben worden. Auch das zweite Halbfinale zwischen Nao Hibino (Japan) und Jaqueline Cristian (Rumänien) fiel ins Wasser und wird nun zeitgleich am Sonntag ausgetragen.