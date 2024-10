Bauchmuskelriss: Osaka sagt für Billie Jean King Cup ab

Japans Tennisstar Naomi Osaka wird in dieser Saison verletzungsbedingt wohl nicht mehr auf den Tennisplatz zurückkehren. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin sagte ihre Teilnahme am Billie Jean King Cup Mitte November aufgrund eines Bauchmuskelrisses ab, es wäre das letzte Turnier in ihrem Jahreskalender gewesen. Zuletzt hatte die 27-Jährige bereits auf ihre Heim-Turniere in Osaka und Tokio verzichtet.