Französin Boisson jubelt in Hamburg

Lois Boisson jubelt in Hamburg: Die 22 Jahre alte Französin hat beim Turnier am Hamburger Rothenbaum ihren ersten Titel auf WTA-Level gewonnen. Die Weltranglisten-63. setzte sich im Finale am Sonntag mit 7:5, 6:3 gegen Titelverteidigerin Anna Bondár aus Ungarn durch und bestätigte ihre Stärke auf Sand.

Boisson hatte in diesem Sommer bei den French Open für großes Aufsehen gesorgt. Sie war sensationell als erste Wildcard-Starterin der vergangenen 40 Jahre ins Halbfinale eingezogen und hatte die französischen Fans verzückt. In Wimbledon verpasste sie auf Rasen die Qualifikation, bevor sie nun in Hamburg wieder mit ihrer Athletik und auch mentaler Widerstandsfähigkeit überzeugte.