Maria gewinnt Auftaktmatch in Cleveland

Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Cleveland das Achtelfinale erreicht. Deutschlands Nummer eins setzte sich in ihrem Auftaktmatch bei der Generalprobe für die am Montag in New York beginnenden US Open 6:2, 2:6, 6:1 gegen Warwara Gratschewa aus Frankreich durch.

In der Runde der letzten 16 trifft die 36-Jährige auf die an Nummer fünf gesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinina. Maria hatte am Samstag das Challenger-Turnier in Barranquilla/Kolumbien gewonnen und war in der Weltrangliste auf Platz 49 geklettert.

Maria ist die letzte verbliebene Deutsche in Cleveland, nachdem Tamara Korpatsch am Montag in Runde eins gegen Mirra Andrejewa (0:6, 6:3, 5:7) ausgeschieden war.