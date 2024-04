Niemeier erreicht Achtelfinale in Bogota

Anzeige

Tennisspielerin Jule Niemeier aus Dortmund ist beim WTA-Turnier in Bogota souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-113. setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die italienische Qualifikantin Nuria Brancaccio 6:2, 6:3 durch und trifft nun in der Runde der letzten 16 auf Cristina Bucsa (Spanien/Nr. 4) oder You Xiadi (China).

Nach Linz und San Diego ist es der dritte Achtelfinal-Einzug für Niemeier im Jahr 2024 auf der WTA-Tour. Im Viertelfinale stand sie zuletzt 2023 in Hamburg.

In Kolumbiens Hauptstadt sind in der an Nummer zwei gesetzten Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 7) noch zwei weitere deutsche Spielerinnen am Start. Maria, die das Turnier 2022 und 2023 gewonnen hat, trifft in der ersten Runde auf die Ungarin Anna Bondar, Siegemund bekommt es mit Qualifikantin Iryna Schymanowitsch zu tun.