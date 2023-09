Osaka: Friedsam scheitert in Runde eins

Anzeige

Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ist beim WTA-Turnier in Osaka bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige unterlag der Qualifikantin Walerija Sawinych am Montag mit 4:6, 6:1, 3:6.

Aus deutscher Sicht sind Jule Niemeier (Dortmund) und die aktuelle deutsche Nummer eins Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Japan noch in der Einzelkonkurrenz am Start. Beide starten in der Nacht von Montag auf Dienstag ins Turnier.