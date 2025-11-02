Tennis: Taggers Sensationslauf endet ohne Titel

Der Sensationslauf von Lilli Tagger bei ihrem ersten WTA-Turnier ist ohne Titelgewinn zu Ende gegangen. Die 17 Jahre alte Österreicherin unterlag im Finale von Jiujiang (China) der Russin Anna Blinkowa mit 3:6, 3:6. Durch die Niederlage verpasste Tagger den ersten Titel einer Österreicherin auf der Tour seit zwölf Jahren.

Das Erreichen des Endspiels katapultiert die als Wildcard-Starterin angetretene Tagger im WTA-Ranking zumindest um 80 Plätze auf Position 155. Auf dem Weg dorthin hatte sie im Viertelfinale Tamara Korpatsch aus Hamburg geschlagen und in der Vorschlussrunde die an zwei gesetzte Schweizerin Viktorija Golubic besiegt. Für Blinkowa ist es derweil der zweite Titel auf der Tour und der erste seit 2022.