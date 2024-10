Triumph in Wuhan: Sabalenka hat die Nummer 1 im Blick

Aryna Sabalenka nimmt nach ihrem nächsten Turniersieg auf der WTA-Tour die Führung in der Weltrangliste ins Visier. Die 26 Jahre alte Belarussin gewann das Finale in Wuhan gegen die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen 6:3, 5:7, 6:3 und ist damit nur noch 69 Punkte von der polnischen Spitzenreiterin Iga Swiatek entfernt.

Für Sabalenka war es nach den Australian und US Open sowie dem Erfolg in Cincinnati der vierte Titel des Jahres. In Wuhan ist sie noch ungeschlagen. Bereits bei ihren ersten beiden Turnierteilnahmen 2018 und 2019 hatte sie sich durchgesetzt. Zheng (22) verpasste dagegen ihren zweiten Heimsieg nach dem Erfolg in Zhengzhou 2023.

Im vierten Duell mit Zheng gab Sabalenka zwar erstmals einen Satz ab, setzte sich nach 2:40 Stunden aber durch. Neben den Punkten für die Weltrangliste bekam sie 525.115 Dollar Preisgeld. In diesem Jahr hatte sie Zheng auch im Finale von Melbourne und im Viertelfinale von New York auf dem Weg zu ihren Grand-Slam-Titeln geschlagen.

Swiatek (23) lag noch im Sommer weit vor Sabalenka im Ranking, verlor aber den Schwung der Sandplatzsaison und einige Punkte. Anfang Oktober gab sie die überraschende Trennung von Trainer Tomasz Wiktorowski bekannt, mit dem sie drei Jahre zusammengearbeitet hatte. Die Turniere in Peking und Wuhan ließ sie aus.