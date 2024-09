WTA: Lys überrascht in Monastir

Tennisspielerin Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Monastir überraschend ins Viertelfinale eingezogen. Die 22-Jährige bezwang bei den Jasmin Open in Tunesien die topgesetzte Belgierin Elise Mertens 1:6, 6:2, 7:6 (7:4). In der nächsten Runde trifft sie auf die Siegerin des Duells zwischen der Belgierin Greet Minnen und Zeynep Sönmez aus der Türkei.