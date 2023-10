WTA-Turnier in Cluj: Korpatsch kämpft sich ins Viertelfinale

Anzeige

Tennisprofi Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg gewann gegen die an Nummer acht gesetzte Jodie Burrage aus Großbritannien mit 2:6, 6:2, 7:6 (7:5). Im Viertelfinale wartet in Darija Snihur aus der Ukraine die Bezwingerin von Anna-Lena Friedsam (Neuwied).

Korpatsch kam auf dem Centre Court in der transsilvanischen Hauptstadt spät in Tritt und musste den ersten Satz nach etwas mehr als einer halben Stunde abgeben. Im zweiten Durchgang schlug die 105. der Weltrangliste jedoch zurück und zeigte das Tennis, mit dem sie erst vor einigen Wochen im chinesischen Ningbo gegen Burrage triumphiert hatte. Im umkämpften dritten Satz setzte sich Korpatsch im Tiebreak durch.

Ebenfalls noch im Turnier vertreten ist aus deutscher Sicht Eva Lys. Die Hamburgerin trifft nach ihrem überraschenden Auftaktsieg über die an Nummer eins gesetzte Rumänin Sorana Cirstea am Abend auf deren Landsfrau Jaqueline Cristian.