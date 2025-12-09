DVV-Pokal: Stuttgart dominiert Schwerin und löst Finalticket

Allianz MTV Stuttgart ist mit einer Machtdemonstration als erster Verein in das Finale des DVV-Pokals eingezogen. Im Duell der beiden Volleyball-Schwergewichte bewiesen die fünfmaligen Pokalsiegerinnen ihre überragende Form und ließen dem Meister SSC Palmberg Schwerin beim 3:0 (25:15, 25:16, 25:19)-Erfolg vor heimischer Kulisse keine Chance. Der Finalgegner wird am Mittwochabend (19.00/DYN) zwischen dem VfB Suhl und dem Vorjahressieger Dresdner SC ermittelt.

In der Frauen-Bundesliga ist der MTV bislang noch ungeschlagen und thront mit sieben Siegen souverän an der Tabellenspitze, die Schwerinerinnen um Toptalent Leana Grozer folgen trotz zweier Niederlagen auf Rang zwei. Am Dienstagabend ließ Stuttgart vor den eigenen Fans von Beginn an nichts anbrennen und zeigte dem wohl größten Konkurrenten die Grenzen auf. Beste Scorerin war Diagonalangreiferin Pauline Martin mit 14 Punkten.

In der Liga treffen beide Mannschaften erstmals am 27. Dezember (17.30 Uhr) aufeinander. Das Pokalfinale findet am 28. Februar in Mannheim statt.