Volleyball: Stuttgart wieder im Finale

Die Titelverteidigerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben erneut das Finale der Volleyball-Bundesliga (VBL) erreicht und greifen nach der dritten Meisterschaft in Serie. Das Team von Trainer Konstantin Bitter setzte sich am Samstag mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) beim Dresdner SC durch und entschied die Halbfinalserie mit 2:0.

Die Schwäbinnen dürfen damit weiterhin vom Gewinn des nationalen Doubles träumen. Stuttgart hatte sich bereits vor gut einem Monat in Mannheim den DVV-Pokal gesichert. Im Kampf um den Meistertitel wartet nun entweder der SSC Palmberg Schwerin oder der SC Potsdam, die am Samstagabend das zweite Spiel ihres Halbfinals bestreiten. Rekordmeister Schwerin führt in der Serie mit 1:0.