BR Volleys mit gelungenem Auftakt in die Play-offs

Serienmeister BR Volleys ist erfolgreich in seine Mission Titelverteidigung in der Volleyball Bundesliga (VBL) gestartet. In Spiel eins der Best-of-three-Serie im Viertelfinale gegen den lokalen Konkurrenten Energiequelle Netzhoppers KW aus Brandenburg setzten sich die Berliner klar mit 3:0 (25:23, 25:15, 25:21) durch.

Damit führt der Meister die Serie 1:0 an und kann bereits am kommenden Sonntag (17.00 Uhr/Dyn) bei den Netzhoppers ins Halbfinale der Play-offs einziehen. "Wir wollen möglichst immer alle nationalen Titel gewinnen. Der DVV-Pokal war eins der großen Ziele und jetzt ist das größte Ziel, die Meisterschaft wieder nach Berlin zu holen", hatte Kapitän Ruben Schott vor der Begegnung dem SID gesagt.

Vor drei Wochen gelang in Mannheim im knappen Endspiel gegen die SWD powervolleys Düren (3:2) der dritte Pokalsieg in Serie, in der Liga ist die neunte Meisterschaft in Folge möglich.