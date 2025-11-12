Volleyball: Lüneburg besiegt Berlin deutlich

Die SVG Lüneburg hat beim Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Tabellenführer schlug den strauchelnden Rekordmeister Berlin Recycling Volleys auswärts in der Max-Schmeling-Halle deutlich mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) und ist mit sieben Siegen aus sieben Spielen das Maß der Dinge.

Der Serienmeister aus Berlin steht derweil nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren weiterhin auf dem achten Platz. Für die sonst so erfolgsverwöhnten Hauptstädter unter Trainer Joel Banks ist es im fünften Spiel in der Liga schon die dritte Niederlage.