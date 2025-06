Deutsche Volleyballer schlagen den Olympiasieger

Viertes Spiel, erster Sieg - und das gegen den Olympiasieger: Deutschlands Volleyballer haben in der Nations League zum Ende der ersten Phase das ersehnte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski besiegte nach drei Fünfsatzniederlagen am Sonntag im kanadischen Québec die französische Auswahl mit 3:1 (23:25, 25:19, 29:27, 29:27), verbesserte sich in der 18er-Liga auf einen Mittelfeldplatz - und nahm zumindest eine "Revanche light" an den Franzosen, die sich im Olympia-Viertelfinale gegen die DVV-Auswahl durchgesetzt hatten.

In Kanada fehlten dem deutschen Team Olympia-Fahrer wie Georg Grozer oder Tobias Krick. Winiarski nutzte die erste VNL-Woche deswegen auch, um den Umbruch in der Nationalmannschaft voranzutreiben. Das Ziel sei es, "so viel wie möglich zu gewinnen und dabei junge Spieler zu entwickeln", hatte der Coach im Vorfeld erklärt.

In der Nations League starten insgesamt 18 Mannschaften, die in der ersten Phase jeweils 12 Spiele über drei Turnierwochen bestreiten. Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier.

Weiter geht es für das deutsche Team vom 25. bis 29. Juni in Belgrad. Gegner sind dann Kuba, die Niederlande, Iran und Gastgeber Serbien.