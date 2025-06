Deutsche Volleyballer verlieren auch gegen Italien

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League die zweite Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor gegen Italien nach einer 2:0-Satzführung mit 2:3 (25:21, 25:20, 19:25, 23:25, 11:15), trotzte dem Weltmeister damit aber einen Punkt ab.

"Es ist wirklich hart, gestern und heute waren wir im vierten Satz ganz nah dran, konnten ihn aber nicht zu Ende bringen und im fünften Satz war es dann einfach nicht gut genug", sagte Diagonalangreifer Filip John, der mit 20 Punkten bester Scorer der DVV-Auswahl war. Keine 24 Stunden zuvor hatten die DVV-Männer in Quebec bereits im Tiebreak gegen Gastgeber Kanada (2:3) verloren.

In der Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr MESZ) steht das Duell mit Bulgarien an. Zum Abschluss der ersten Turnierwoche kommt es zum Aufeinandertreffen mit Olympiasieger Frankreich, der bei den Sommerspielen in Paris im vergangenen Jahr für das Aus der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gesorgt hatte.

In Kanada fehlen jedoch Olympia-Fahrer wie Georg Grozer oder Tobias Krick. Winiarski nutzt die erste VNL-Woche auch, um den Umbruch in der Nationalmannschaft voranzutreiben. Das Ziel sei es, "so viel wie möglich zu gewinnen – und dabei junge Spieler zu entwickeln", hatte der Coach im Vorfeld erklärt.

In der Nations League starten insgesamt 18 Mannschaften, die in der ersten Phase jeweils 12 Spiele über drei Turnierwochen bestreiten. Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier.