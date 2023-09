Kampf um Olympia: Volleyballerinnen unterliegen Polen

Anzeige

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim olympischen Qualifikationsturnier in Lodz nach großem Kampf ihre erste Niederlage kassiert - ein Ticket für die Sommerspiele in Paris ist damit vorerst in einige Ferne gerückt. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen unterlag den polnischen Gastgeberinnen am Freitagabend mit 2:3 (25:20, 25:27, 21:25, 25:22, 12:15), am fünften Spieltag endete damit die Siegesserie.

"Ich bin stolz", sagte Heynen, "wir haben gegen den Gastgeber gespielt, es geht um die Olympia-Quali. Letztes Mal bei der EM haben wir 0:3 verloren, da war ich enttäuscht. Aber dieses Mal haben wir gekämpft, so müssen wir immer spielen."

Nach Erfolgen gegen Thailand, Kolumbien, Südkorea und Slowenien bekam Heynens Auswahl es am Freitag mit dem bislang schwersten Gegner zu tun. Bei der vergangenen Heim-EM waren die Polinnen im Achtelfinale zu stark gewesen. Dieses Mal war der Sieg greifbar, Italien-Legionärin Camilla Weitzel von Reale Mutua Fenera Chieri war mit 18 Punkten erfolgreichste deutsche Spielerin.

Die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) rutschen in der Achtergruppe damit zunächst auf Rang vier hinter die Polinnen ab. Ganz vorne stehen die noch ungeschlagenen Teams aus Italien und den USA, die am späteren Freitagabend aufeinander treffen - und dann am Samstag und Sonntag die beiden verbliebenen Gegner für Deutschland sind.

"Wir wollen es wieder so machen, in beiden Spielen in den fünften Satz kommen", sagte Heynen: "Dann müssen wir zwei Tie-Breaks gewinnen und sind in Paris - das ist unser Ansatz."

Nur die beiden Besten dieser Qualifikationsgruppe lösen direkte Tickets für die Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr. Bis zum Juni werden noch weitere Plätze über die Weltrangliste vergeben. Die deutschen Frauen hatten sich zuletzt 2004 für Olympia qualifiziert.