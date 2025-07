Nations League: DVV-Männer erzielen Achtungserfolg

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League einen Achtungserfolg erzielt, die Minimalchance auf ein Viertelfinalticket aber wohl verspielt. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski gewann ihr vorletztes Spiel der entscheidenden dritten Turnierwoche im japanischen Chiba gegen die USA mit 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 25:15, 15:12), verpasste damit aber den geforderten hohen Sieg.

In der Tabelle rückt Deutschland vorerst auf Platz zehn vor, die ersten sieben qualifizieren sich für das Finalturnier in Ningbo/China (30. Juli bis 3. August), für das Gastgeber China zudem gesetzt ist. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das deutsche Team am Sonntag (7.30 Uhr MESZ) auf die Brasilianer, die mit nur einer Niederlage an der Tabellenspitze stehen.

Tobias Krick setzte gegen die USA den entscheidenden Schmetterball nach zwischenzeitlichem Satzrückstand knapp ins Feld und verhinderte damit die dritte Niederlage nacheinander. Zusammen mit Erik Röhrs und Yann Böhme (jeweils 14 Punkte) war der Olympiateilnehmer bester Angreifer der DVV-Auswahl. Superstar Georg Grozer (40) kam wie angekündigt nur reduziert zum Einsatz und kam auf vier Punkte.

Der Sieg sei "sehr wichtig für uns, denn die vergangenen Spiele waren wir nicht wir selbst", sagte Grozer anschließend: "Wir wollten zeigen, dass wir immer noch das deutsche Team sind, dass wir vergangenes Jahr waren."