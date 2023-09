Olympia-Qualifikation: Volleyballerinnen holen dritten Sieg

Anzeige

Auf dem Weg zu Olympia 2024 in Paris haben die deutschen Volleyballerinnen mit viel Mühe den nächsten Erfolg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen gewann beim Qualifikationsturnier im polnischen Lodz 3:2 (25:13, 25:21, 23:25, 22:25, 15:7) gegen Südkorea und holte den dritten Sieg im dritten Spiel. Außenangreiferin Lena Stigrot war mit 20 Punkten die erfolgreichste Spielerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

"Wir haben es wieder geschafft, die Schlinge aus dem Hals zu ziehen", sagte Stigrot: "Sieg ist Sieg, das ist das Wichtigste. Das müssen wir mitnehmen – auch für unser Selbstbewusstsein."

Am Dienstag sah es lange nach dem nächsten souveränen Erfolg der Deutschen aus. Doch nach dem Verlust des dritten Satzes war auch schnell der vierte verloren - erst im letzten Durchgang zog Heynens Team wieder entscheidend an und nutzte den ersten Matchball zum Sieg.

Im kommenden Duell mit Slowenien am Mittwoch (20.30 Uhr) ist Deutschland erneut favorisiert. Anschließend geht es am Freitag (17.30 Uhr) gegen die Polinnen, die für das Achtelfinal-Aus der Deutschen bei der Heim-EM gesorgt hatten. Zum Abschluss warten der WM-Dritte Italien (Samstag, 20.45 Uhr) und Olympiasieger USA (Sonntag, 17.30 Uhr) auf das DVV-Team - die nominell schwersten Gegner. Lediglich die zwei besten Mannschaften der Gruppe sichern sich die Teilnahme an den Sommerspielen.

Bis zum 24. September kämpfen insgesamt 24 Mannschaften in China, Japan und Polen um sechs Tickets für Paris 2024. Frankreich ist als Gastgeber gesetzt, fünf weitere Startplätze werden im kommenden Jahr über die Weltrangliste vergeben. Für das Ranking sind auch Erfolge beim Qualifikationsturnier wichtig.