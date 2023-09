"Dann sind wir dabei": DVV-Team gibt Paris-Traum nicht auf

Anzeige

Enttäuscht sanken die deutschen Volleyballerinnen nach dem Matchball zu Boden. Gut verkauft hatten sich die Spielerinnen von Bundestrainer Vital Heynen beim Olympia-Qualifikationsturnier in Lodz gegen die Gastgeberinnen aus Polen, doch das Ticket für Paris 2024 ist nach dem 2:3 (25:20, 25:27, 21:25, 25:22, 12:15) am Freitagabend ein Stück in die Ferne gerückt. Und doch: Der Glaube ist weiter da.

"Wir müssen zwei Tiebreaks gewinnen, dann sind wir in Paris dabei, das werden wir weiter versuchen", sagte Heynen mit Blick auf die letzten beiden Spiele gegen die Hochkaräter Italien am Samstagabend (20.45 Uhr) und die Olympiasiegerinnen aus den USA am Sonntag (17.30 Uhr).

Vor den entscheidenden Spielen belegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit nun elf Punkten in der Achtergruppe den vierten Rang hinter den Polinnen (12). Ganz vorne stehen die USA (15) vor Italien (12). Nur die besten zwei Teams sind direkt für Paris qualifiziert. Die USA können ihr Ticket bereits am Samstag gegen Polen lösen, was wiederum der deutschen Auswahl helfen würde - einen eigenen Sieg vorausgesetzt.

Nach der Niederlage gegen die Gastgeberinnen mischten sich in den Frust beim deutschen Team jedenfalls schnell auch Trotz und Stolz. "Letztes Mal bei der EM haben wir gegen Polen 0:3 verloren, da war ich enttäuscht. Aber dieses Mal haben wir gekämpft, so müssen wir immer spielen", sagte Heynen. Marie Schölzel forderte: "Wir müssen alles Negative heute hier lassen und das Positive mitnehmen für Samstag und Sonntag, denn wir haben immer noch eine Chance."

Nach Erfolgen gegen Thailand, Kolumbien, Südkorea und Slowenien bekam Heynens Auswahl war Polen am Freitag der bislang mit Abstand stärkste Gegner. Bei der vergangenen EM waren die Polinnen im Achtelfinale zu stark gewesen. Dieses Mal war der Sieg greifbar, Italien-Legionärin Camilla Weitzel war mit 18 Punkten die erfolgreichste deutsche Spielerin.

Klappt es in Polen nicht mit dem Olympiaticket, bliebe noch eine letzte Chance: Bis Juni 2024 werden noch weitere Plätze über die Weltrangliste vergeben. Die deutschen Frauen hatten sich zuletzt 2004 für Olympia qualifiziert.