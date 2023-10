"Wie im Rausch" - Deutsche Volleyballer lösen Olympia-Ticket

Deutschlands Volleyballer haben das Ticket für Olympia 2024 in Paris gelöst. Die Freude kennt im Team keine Grenzen.

Denn der Weg zur ersten Olympiateilnahme seit 2012 hätte souveräner kaum verlaufen können. Sechs Siege in sechs Spielen, Überraschungserfolge gegen die großen Favoriten Brasilien und Weltmeister Italien inklusive - bereits vor dem abschließenden siebten Spiel gegen die Ukraine am Sonntagabend (22 Uhr) war dem DVV-Team das Ticket beim Qualifikationsturnier somit sicher.

"Man sollte nie aufhören, an seine Träume zu glauben. Wir haben es einfach gemacht - und jetzt fahren wir nach Paris", sagte Grozer: "Ein geiles Gefühl". Und mit Blick auf die Rückschläge der vergangenen Monate keine Selbstverständlichkeit: Erst verpasste die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski das Finalturnier der Nations League, dann folgte das enttäuschende Aus im EM-Achtelfinale vor einem Monat.

Grozer kann Erfolg nicht erklären

Eine Erklärung für den plötzlichen Erfolgslauf in Rio fand selbst Routinier Grozer nicht. "Ich weiß gar nicht, wie wir das in so einer kurzen Zeit hinbekommen haben". Aber die Mannschaft habe "wirklich gekämpft, wir waren eins", betonte der Diagonalangreifer, der einfach nur "überglücklich" war.

Denn Grozer war nach rund zwei Jahren Pause für den "großen Traum" zur Nationalmannschaft zurückgekehrt, im Alter von 38 Jahren hat er ihn sich nun erneut erfüllt.

In London war er bereits mit Kapitän Lukas Kampa, der in Rio im Laufe des Turniers verletzt ausgefallen war, und Denys Kaliberda dabei. Damals wurde die DVV-Auswahl Fünfter, verpasste dann jedoch die Sommerspiele in Rio 2016 und Tokio 2021.