Anzeige

Es ist endlich wieder soweit! Der Biathlon-Weltcup ist in die neue Saison gestartet. Mit der WM in Nove Mesto läuft das Highlight der Saison. ran hat alle wichtigen Infos in der Übersicht.

Die Biathlon-Saison startete im schwedischen Östersund in die neue Saison. Bis Ende März kämpfen die Athletinnen und Athleten um den Gesamtweltcup mit dem Höhepunkt - der Weltmeisterschaft - im tschechischen Nove Mesto.

ran fasst für euch alle wichtigen Infos zur neuen Saison zusammen: