Biathlon Weltcup 2025/26: Staffelwettbewerb in Östersund heute live und kostenlos bei Joyn
- Aktualisiert: 29.11.2025
- 12:24 Uhr
Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im im Gesamtweltcup geht die Deutsche Franziska Preuß in die neue Saison.
Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Biathlon.
Biathlon-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Rennen wird demnächst übertragen?
- Weltcup-Biathlon: Östersund (Schweden)
- Rennen: Staffel 4x6km der Damen, Staffel 4x7.5km der Männer
- Datum und Uhrzeit: Samstag, 29. November 2025, 13:15 Uhr und 16:55 Uhr
- Ort: Östersund, Schweden
Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?
Auch in der Biathlon-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Östersund und zieht sich bis Mitte März 2026 mit dem Saisonabschluss im norwegischen Oslo.
Alle Termine des Kalenders für die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup gibt es hier in der Übersicht!
Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.
Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.