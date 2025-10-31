Biathlon-Weltcup 2026 live: Die Rennen von Oberhof im Joyn-Stream - Wetter sorgt für Verschiebungen

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb. Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im im Gesamtweltcup geht die Deutsche Franziska Preuß in die neue Saison. Biathlon-Weltcup ab dem 10. Januar: Die Rennen in Oberhof ab 11:55 Uhr im Livestream auf Joyn Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup. Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Biathlon.

Biathlon-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Rennen werden als nächstes übertragen? Weltcup-Biathlon: Oberhof (Deutschland)

Rennen: Sprint, Verfolgung und Staffel der Männer und Frauen

Datum und Uhrzeit: 10. Januar (12:00 Uhr; Verfolgung der Männer), 10. Januar (14:25 Uhr; Staffel der Frauen), 11. Januar (11:00 Uhr; Staffel der Männer), 11. Januar (14:30 Uhr; Verfolgung der Frauen)

Ort: Oberhof, Deutschland

Biathlon-Weltcup in Oberhof live: Wetter sorgt für Verschiebungen Eigentlich war für den 08. Januar nur das Sprint-Rennen der Männer in Oberhof geplant. Weil es am 09. Januar allerdings zu Wetter-Kapriolen kommen könnte, entschlossen sich die Organisatoren für Verschiebungen. Das Sprint-Rennen der Männer fand am 08. Januar um 11:30 Uhr statt. Im Anschluss (14:15 Uhr) gab es dann auch den Sprint-Auftritt der Frauen zu sehen. Dieses Rennen war zuvor für den 09. Januar geplant. Am Freitag finden in Oberhof dann keine Wettbewerbe statt.

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an? Auch in der Biathlon-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Östersund und zieht sich bis Mitte März 2026 mit dem Saisonabschluss im norwegischen Oslo.

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

