Im vierten Rennen in Serie kletterten die Skijäger des Deutschen Skiverbandes aufs Stockerl, die Männerstaffel kam gar im sechsten Weltcuprennen nacheinander unter die Top drei. "Für eine B-Mannschaft haben wir uns ganz gut verkauft", frotzelte Kühn. Es sei "schön den dritten Platz zu erreichen", ergänzte Doll im ZDF: "Es war am Schießstand alles andere als eine Glanzleistung, aber das konnten wir läuferisch kompensieren."

Beeindruckende Podestserie ausgebaut und der Eiseskälte tollkühn getrotzt: Die deutschen Biathleten haben ihren beeindruckenden Erfolgslauf trotz prominenter Ausfälle auch in der Männerstaffel fortgesetzt. David Zobel, Philipp Nawrath, Benedikt Doll und Johannes Kühn eroberten in Östersund über 4x7,5 Kilometer dank einer prächtigen Laufleistung Rang drei. Auch ohne die überraschenden Helden des Auftakteinzels wies das DSV-Team seine beeindruckende Frühform nach.

Die deutschen Biathlon-Herren laufen bei der Staffel in Östersund auf Rang drei - und das in Abwesenheit der beiden Top-Athleten aus dem Einzel.

Doll musste dann gemeinsam mit Dominator Johannes Thingnes Bö auf die Strecke, hing sich erst in dessen Windschatten - und übernahm dann sogar selbstbewusst Führungsarbeit. Nach zwei Nachladern liegend musste er eine Lücke reißen lassen, stehend brauchte er dann gar alle drei zusätzlichen Patronen.

Kühn ging als Schlussläufer 38 Sekunden hinter Norwegen und neun Sekunden vor Frankreich ins Rennen. Nach vorne verlor er schnell weitere Zeit, verteidigte aber trotz zweier Nachlader liegend zunächst sein Polster auf Rang drei. Stehend leistete sich der Bayer allerdings eine Strafrunde, musste Frankreich (0+11) ziehen lassen. So fehlten 30 Sekunden auf Platz zwei. "Schlussläufer ist nicht meine Paradedisziplin", räumte Kühn ein.

"Es ist wieder ein super gutes Ergebnis", sagte ZDF-Expertin Laura Dahlmeier: "Nur im Schießen ist noch Luft nach oben." Dafür bleibt die Hoffnung auf die Rückkehrer. Wahrscheinlich kann Rees sein Gelbes Trikot im Sprint am Samstag (14.45 Uhr) verteidigen. Sein Start sei "voraussichtlich nicht" in Gefahr, so Wüstenfeld, "wir sind guter Hoffnung".