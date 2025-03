Das Skispringen wird von einem nie dagewesenen Skandal erschüttert, ausgerechnet WM-Gastgeber Norwegen hat massiv betrogen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Von Chris Lugert Kurz vor dem Ende der bis dahin gelungenen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim sorgte ausgerechnet Gastgeber Norwegen für einen handfesten Skandal. Die Verantwortlichen der norwegischen Skispringer gaben einen massiven Betrug zu, eine ganze Sportart wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Kommentar: Das Skispringen stürzt ins Verderben Die Reaktionen reichten erwartungsgemäß von Verärgerung über Ungläubigkeit bis zu Entsetzen. Aber worum geht es eigentlich genau? Welche Folgen kann der Skandal haben? Und könnte am Ende sogar das deutsche Team mit zusätzlichen Medaillen rechnen? ran liefert die wichtigsten Fragen und Antworten.

Anzeige

Anzeige

Skandal im Skispringen: Was ist passiert? Am letzten Wochenende der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim wurde Gastgeber Norwegen von einem unglaublichen Skandal im Skispringen erschüttert. Vor dem finalen Wettkampf, dem Einzel der Männer von der Großschanze am Samstag, war ein anonymes Video aufgetaucht, das eine mutmaßliche Manipulation an den Anzügen der Springer zeigte. Das Video wurde offenbar durch einen Schlitz in der Wand eines Hotelzimmers aufgenommen. Dort ist zu sehen, wie an den Anzügen herumgebastelt wurde. Schnell entstand der Verdacht, dass die Anzüge nach dem offiziellen Chippen verändert wurden - was strengstens verboten ist. Cheftrainer Magnus Brevig war auf dem Video ebenfalls zu sehen, aber keine Athleten. Schon während des ersten Durchgangs des Springens am Samstag legten Österreich, Slowenien und Polen Protest ein und forderten den Ausschluss aller Norweger vom Wettbewerb. Nach dem Wettkampf wurden dann auch unerlaubte Eingriffe an den Anzügen festgestellt, Marius Lindvik und Johann Andre Forfang wurden nachträglich disqualifiziert. Lindvik verlor damit seine Silbermedaille. Pressestimmen zum Betrugs-Skandal: "Doping mit einer anderen Art Nadel" Zunächst stritt Norwegens Skisprung-Chef Jan Erik Aalbu jeglichen Betrug ab. "Das Video zeigt, dass unser Mann Anzüge vorbereitet. Das ist nichts Besonderes", sagte er zunächst in der "ARD" und erklärte, die dort gezeigten Anzüge seien für den kommenden Weltcup in Oslo gedacht gewesen. Doch nahezu alle Konkurrenten und Experten sahen das anders. "Wenn das die Anzüge für die neue Periode sind, frage ich mich, warum die Anzüge auf dem Video Chips enthalten. Die gibt es erst, wenn die WM vorbei ist", erklärte etwa "ARD"-Experte Sven Hannawald. Auch der deutsche Sportdirektor Horst Hüttel hielt fest: "Die Argumente vom Kollegen Aalbu werden von allen führenden Anzugexperten zerlegt, komplett."

Anzeige

Anzeige

Kuriositäten aus der Sportwelt: Katze zerfleischt Hand von Skispringer Stefan Kraft 1 / 14 © Getty Images Vor Ski-WM: Katze zerfleischt Hand von Stefan Kraft

Erst ein Hexenschuss und dann das! Die Vorbereitung von Stefan Kraft auf die nordische Ski-WM läuft alles andere als nach Plan. Der Österreicher wurde aus heiterem Himmel von der Nachbarskatze angegriffen. Nachdem er sie zuerst noch streicheln und mit ihr spielen konnte, hat diese ihm plötzlich "die Hand zerfleischt." In der Folge wurde Kraft medizinisch mit Antibiotika behandelt und geimpft. © Getty Images Nach WM-Titel: Franziska Preuß schneidet Coach die Haare

Nach ihrer Galavorstellung, der WM-Goldmedaille in der Verfolgung, darf Biathletin Franziska Preuß Friseurin spielen. "Da wir schon Bronze im Mixed und Silber im Sprint hatten, habe ich gesagt, wenn jemand von uns Gold holt, kann er meine Haare schneiden", sagte Frauen-Trainer Sverre Olsbu Röiseland lachend: "Sie hat es getan - also sehen wir mal, wie ich danach aussehe." © IMAGO/Pro Sports Images Jermaine Wattimena: Beim Schinkenschneiden verletzt!

Diese Verletzung ist ohne Frage kurios! Jermaine Wattimena hat sich an Weihnachten beim Tranchieren des Schinkens in den Finger seiner Nicht-Wurfhand geschnitten. So tief, dass er sogar ins Krankenhaus musste. "The Machine Gun" biss auf die Zähne und hatte den verletzten Finger mit einem Pflaster versorgt. Die Drittrunden-Partie gegen Peter Wright verlor er trotzdem mit 2:4. © 2024 Getty Images Grasgeruch bei Formel 1 in Las Vegas

Rund um das Rennwochenende der Formel 1 in Las Vegas, bei dem sich Max Verstappen zum vierten Mal zum Champion krönte, wurde auf den Tribünen offenbar reichlich Gras geraucht. Manche Fahrer reagierten darauf mit Humor, andere zeigten sich genervt. "Ich war ziemlich high im Auto. Es ist nicht ideal, weil man es auch während des Fahrens riechen kann und es ziemlich extrem ist", merkte der Niederländer am Samstag an. © 2024 Getty Images Grasgeruch bei Formel 1 in Las Vegas

Sein Teamkollege Sergio Perez nahm den Geruch ebenfalls war, konnte darüber aber weniger lachen. "Ich bin es leid. Die Menge ist unglaublich", so der Mexikaner, Franco Colapinto ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Wenn sie uns jetzt testen, sind wir alle positiv. Wenn wir alle positiv sind, wird das ein riesiges Chaos." Der Konsum von Marihuana ist seit 2017 im US-Bundesstaat Nevada legal. © USA TODAY Network Katastrophal: Chicago White Sox schlechtestes MLB-Team seit 1900

Aua! Durch ein 2:4 gegen die San Diego Padres am Sonntagabend sind die Chicago White Sox das schlechteste MLB-Team seit 124 Jahren. Von den bislang 156 Saisonspielen verloren die White Sox 120 (!). Nur ein einziges Team in der Geschichte der amerikanischen Baseball-Liga kann diese Horror-Bilanz überbieten: Im Jahr 1899 mussten die Cleveland Spiders ganze 134 Niederlagen einstecken. © AFLOSPORT Beim Rauchen und Trinken erwischt: Olympia-Aus für Mitfavoritin

Die japanische Turnerin Shoko Miyata ist wegen des Konsums von Alkohol und Zigaretten von den Olympischen Spielen in Paris nach Hause geschickt geworden. Die 19-Jährige habe gegen den Verhaltenskodex verstoßen, bestätigte der japanische Turnverband. In Japan ist Rauchen und Trinken erst ab 20 Jahren erlaubt. Miyata galt in Frankreich als Medaillenkandidatin. © IMAGO/Eibner Dennis Schröder kickt in der Landesliga

NBA-Star Dennis Schröder stand in der Braunschweiger Landesliga auf dem Fußballplatz. Dort kassierte er mit dem FC Germania Bleckenstedt eine 1:5-Niederlage gegen den SC Göttingen 05. Der Sportler stand 90 Minuten auf dem Platz. Hintergrund: Schröders Schwager Daniel Ziolo kickt bei Bleckenstedt. © IMAGO/Fotostand Dennis Schröder kickt in der Landesliga

Der Basketball-Star witzelte im Gespräch mit der "Braunschweiger Zeitung": "Ich will mich ein bisschen fit halten." Zum Einsatz kam er auf dem linken Flügel, wo er "ein bisschen für Unruhe sorgen" sollte. Aus Zweikämpfen soll er sich weitestgehend herausgehalten haben, dafür brillierte er offenbar mit Schnelligkeit und gutem Ballgefühl. © imago Hype um Caitlin Clark ungebrochen: Trikot-Rekord beim Draft

Rekord-Einschaltquoten am College, 1. Pick im Draft und nun auch mit eigenem Trikotrekord: Caitlin Clark bestimmt den US-Basketball. Der neue Superstar der Indiana Fever stellte laut Sportartikelhändler "Fanatics" eine Bestmarke auf. Noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte wurden in der Draft-Nacht in sämtlichen Sportarten mehr Trikots verkauft. © Eibner Nachholtermin für 0,3 Sekunden Basketball

Für 0,3 Sekunden sollen in den Playoffs der zweiten irischen Basketballliga die Portlaoise Panthers und die Limerick Sport Eagles noch einmal aufeinandertreffen. Hintergrund: Beim ersten Duell sorgte ein Foul mit dem Schlussbuzzer für zwei verwandelte Freiwürfe, die den 80:78-Sieg für Limerick bedeuteten. Portlaoise legte Protest ein, da das Foul erst nach der Schlusssirene geschah. © Inpho Photography Nachholtermin für 0,3 Sekunden Spielzeit

Der irische Basketballverband akzeptierte den Protest und legte fest, dass die Freiwürfe zwar zählen, aber beide Teams noch einmal für 0,3 Sekunden gegeneinander antreten müssen. Weil die Panthers dies "im Sinne des Basketballs" dankend ablehnten, ist nun doch Limerick weiter und muss nicht für 0,3 Sekunden Basketball noch einmal anreisen. © 2024 Getty Images MLB-Star Ohtani von Dolmetscher bestohlen?

Die "Los Angeles Times" hat einen Bericht veröffentlicht, wonach eine Anwaltskanzlei die Handlungen von Ippei Mizuhara untersucht. Auch Ohtanis Name soll in diesem Zusammenhang bei einer Bundesuntersuchung gegen einen illegalen Buchmacher aufgetaucht sein. Die Kanzlei fand demnach heraus, dass Ohtani Opfer eines Millionenbetrugs geworden sei... © ZUMA Wire MLB-Star Ohtani von Dolmetscher bestohlen?

Wie "ESPN" weiter berichtet, sollen insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar von Ohtanis Konto an den Buchmacher überwiesen worden sein. Die Vermutung ist, dass diese dazu da waren, die Schulden von Mizuhara zu tilgen. Ohtanis Team, die Los Angeles Dodgers, bestätigten die Angelegenheit nicht. Allerdings wurde Dolmetscher Mizuhara entlassen.

Am Sonntag folgte dann der Knall. Nach einem internen Meeting stellte sich Aalbu den Journalisten und gab zu, dass das Team bewusst betrogen hatte. "Wir haben Änderungen an den Anzügen vorgenommen in dem Wissen, dass sie nicht legal sind. Wir haben versucht, das System auszutricksen. Das ist inakzeptabel", sagte er und beteuerte, nichts gewusst zu haben. Die Veränderungen an den Anzügen seien zudem ohne Kenntnis der betroffenen Athleten vorgenommen worden. "Ja, wir haben betrogen. Wir haben alle enttäuscht, die das Skispringen lieben", sagte Aalbu.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Welche personellen Konsequenzen gibt es? Norwegens Cheftrainer Brevig war bei der Pressekonferenz am Sonntag nicht anwesend. Die Indizien deuten jedoch darauf hin, dass er maßgeblich an dem Betrug beteiligt war. Es erscheint derzeit ausgeschlossen, dass er weiterhin Trainer bleiben kann. Aalbu wiederum kündigte an, die Verantwortung für den Skandal zu übernehmen. Ein Rücktritt ist wahrscheinlich.

Wie sind die Regeln bezüglich der Anzüge? Die Anzüge sind im Skispringen seit Jahren ein fragiles Thema und Auslöser schon zahlreicher Diskussionen. Aufgrund der sensiblen Flugeigenschaften können minimalste Veränderungen an den Anzügen enorme Auswirkungen im Ergebnis haben. Deshalb tüfteln die Teams allesamt an Verbesserungen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, stets an der Grenze des Regelwerks - oder auch darüber hinaus. Um Tricksereien zu unterbinden, wurden zum Start der laufenden Saison neue Regeln eingeführt. Seither sind in jedem Anzug sieben sogenannte NFC-Chips verbaut. Diese und ein gesondertes Schriftzeichen sollten die Kontrollen verbessern und für mehr Fairness sorgen. Unerlaubte Änderungen am Anzug sollten auf diese Weise sofort auffallen. Maximal acht der gechippten Anzüge dürfen im Laufe der Weltcup-Saison verwendet werden, für die WM erhielten die Athleten zwei zusätzliche Anzüge. Ein Anzug im Skispringen muss aus einem luftdurchlässigen Stoff bestehen und eine Dicke von mindestens vier und höchstens sechs Millimetern haben. Außerdem darf der Anzug an keiner Stelle mehr als vier Zentimeter weiter sein als der Körper in aufrechter Haltung. Gleichzeitig muss der Anzug aber mindestens zwei Zentimeter zusätzlichen Spielraum bieten. Wie die "Bild" berichtet, soll es Versuche gegeben haben, die Chips zu hacken. Auf diesen sind alle relevanten Daten gespeichert, spezielle Geräte sollen es aber ermöglichen, die Daten auszulesen und sogar die Seriennummer zu klonen. Anschließend soll es Versuche gegeben haben, die Chips in andere Anzüge einzubauen. Den Norwegern wird unterdessen vorgeworfen, eine nicht erlaubte Naht am Anzug angebracht zu haben, die für zusätzliche Stabilität sorgen soll.

Anzeige

Wer kontrolliert die Anzüge? Der Weltverband FIS hat einen festen Kontrolleur für die Anzüge, diese Aufgabe fällt dem Österreicher Christian Kathol zu. Er vermisst und inspiziert die verwendeten Anzüge vor und nach jedem Wettkampf. Eine Schuld wollten die Beteiligten Kathol aber nicht zuschreiben. "Christian tut sein Bestes. Er kann nicht alles sehen", sagte Österreichs Cheftrainer Andreas Widhölzl. Es brauche "mehr Leute", was "sicher eine finanzielle Frage" sei, fügte er an. Hüttel forderte derweil von Kathol eine lückenlose Auflistung aller von Norwegens Skisprung-Männern in allen WM-Wettbewerben inklusive der Qualifikation verwendeten Anzüge.

Anzeige

Welche Verantwortung trägt die FIS? Schon vor WM-Beginn äußerte Hannawald im ran-Interview den Verdacht, dass der Verband die zu Saisonbeginn strengen Anzug-Regeln inzwischen gelockert habe - was ein Grund für die Krise der deutschen Athleten sei, die nach einem starken Saisonstart unerklärlich abstürzten. "Es wurde ein Reglement-Paket geschnürt, bei dem durch die Blume mitgegeben wurde, dass es keinerlei Diskussionen mehr gibt: Wenn die Anzüge zwei Millimeter zu groß sind, dann sind die zu groß, also gibt es eine Disqualifikation. Doch mittlerweile wurden die Vorschriften offenbar wieder gelockert, es ist anscheinend wieder mehr Stoff in den Anzügen erlaubt. Nicht offiziell, aber offensichtlich", sagte Hannawald. Die Folge: "Wenn der Anzugstoff zunimmt, profitieren bestimmte Nationen - allen voran die Slowenen und Norweger. Deren Sprungstil ist eher darauf ausgelegt, ähnlich wie früher, als es generell mehr Stoff gab. Der deutsche Stil ist hingegen stark von Präzision geprägt. Sobald die Anzüge gelockert werden, müssen die Deutschen ihre Technik anpassen - und das fällt ihnen schwerer als anderen."

Anzeige

Skisprung-Skandal: Das sagt DSV-Star Wellinger zum Betrug

Daher ist es durchaus denkbar, dass die FIS die Norweger zu ihrem Betrug indirekt ermutigt hat - indem sie ihre eigenen Regeln nicht mehr streng verfolgt und umgesetzt hat.

Anzeige

Sind die Anzüge das einzige Streitthema im Skispringen? Nein, der gesamte Sport ist zu einer Materialschlacht geworden. Neben den Anzügen stehen dabei auch die Bindungen an den Skiern im Vordergrund. Im Rahmen der Vierschanzentournee sorgten dabei vor allem die Österreicher für Aufsehen, die teilweise die Bindungen mit einem Sichtschutz verdeckten. Die Tournee wurde zu einem österreichischen Triumphzug, drei Springer des ÖSV landeten auf den ersten drei Plätzen - was wenig überraschend die Frage aufwarf, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Doch auch hier gab es Diskussionen um die Anzüge. Die Schritt-Stelle, an der die vorangemeldeten Anzüge vor den Springen nochmals gemessen werden, soll tiefer sitzen als bei anderen Nationen.

Anzeige

Welche sportlichen Folgen könnte der Skandal haben? Der Protest, den Österreich, Slowenien und Polen während des Springens am Samstag eingereicht hatten, forderte den nachträglichen Ausschluss aller norwegischen Athletinnen und Athleten von sämtlichen Wettbewerben im Skispringen und der Nordischen Kombination - weshalb der deutsche Verband den Protest nicht unterstützte. "Da sage ich: Da tue ich mich schon schwer, wir wollen ja nicht aufeinander rumhacken", sagte Hüttel. Würde zumindest der Ausschluss der norwegischen Skisprung-Herren allerdings tatsächlich vollzogen werden, könnte das deutsche Team massiv profitieren. So erhielte Andreas Wellinger unter anderem nachträglich die Goldmedaille im Einzel von der Normalschanze, als er Silber hinter Lindvik gewann. Außerdem gäbe es jeweils Bronze im Männer-Teamwettbewerb sowie im Mixed, als Deutschland zweimal Vierter geworden war. Allerdings kündigte FIS-Renndirektor Sandro Pertile bereits an, dass die Ergebnisse wohl Bestand hätten. Tatsächlich waren die Kontrollen der Anzüge bei den übrigen Springen unauffällig geblieben, auch Aalbu erklärte, die Manipulation sei nur vor dem finalen Wettkampf erfolgt. Ob es eine rechtliche Grundlage dafür gäbe, aus rein sportethischen Gründen wegen des erwiesenen Betruges die gesamte Mannschaft nachträglich aus allen Wertungen zu nehmen, darf bezweifelt werden.

Welche Folgen könnten für das Skispringen entstehen? Noch ist nicht abzuschätzen, was der Skandal für das Skispringen in seiner Gesamtheit bedeutet. Norwegen hat im Skispringen erst kürzlich einen Sponsoren-Deal mit Adidas abgeschlossen - ob der bestehen bleibt, ist offen. Generell ist das Skispringen extrem von Sponsoren abhängig, eine Massenflucht infolge des Skandals wäre ein Desaster. Das Image einer Sportart, die zumindest mit Doping nie große Probleme hatte, ist so oder so massiv angeknackst.