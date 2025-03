Auslöser des größten WM-Skandals seit der Blutdoping-Razzia 2019 in Seefeld waren Bilder wie aus einem Agentenkrimi. Offenbar durch abgeklebte Fenster eines Hotelzimmers sind Näharbeiten an einem Sprunganzug zu sehen, Norwegens Cheftrainer Magnus Brevig schaut zu. "Die Videos weisen ganz klar einen extrem hohen Manipulationsverdacht auf", sagte Hüttel.

Dreist manipulierte Anzüge, Zoff zwischen den Nationen, WM-Gastgeber Norwegen plötzlich am Pranger und der Weltverband unter Schock: Ein mutmaßlicher Betrugsskandal rund um ein anonymes Video hat das Skispringen zum WM-Abschluss in seine tiefste Krise seit Jahren geführt. "Das ist ein Desaster. Das macht mich wütend und traurig", sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel an einem schwarzen Wochenende, Sven Hannawald sprach von der "Hässlichkeit unseres Sports".

Anzug-Skandal im Skispringen: Drei Nation legen während Wettkampf Protest ein

Die Folge war verheerend: Drei Nationen legten noch während des Wettkampfs von der Großschanze Protest ein. Der Norweger Marius Lindvik, Sieger von der Normalschanze, holte dennoch zunächst Silber, bei der folgenden Kontrolle wurde aber ein unerlaubter Eingriff festgestellt - Lindvik und zwei weitere Norweger wurden disqualifiziert. "Ich bin schockiert. Mit so etwas hätten wir nicht gerechnet", sagte Renndirektor Sandro Pertile von der FIS.

In Norwegen war das Entsetzen groß, auf die bis dahin so großartigen Weltmeisterschaften fiel ein Schatten. "Unsere WM endet im reinsten Chaos. Lindvik ist Weltmeister, bleibt aber als Betrüger in Erinnerung", schrieb der Rundfunk NRK. Die Zeitung VG kommentierte: "Wer spricht jetzt noch von der Gold-Party in Granasen? Die Vorfälle müssen Konsequenzen haben."