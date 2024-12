Die Vierschanzentournee startete am 28. Dezember in ihre 73. Ausgabe. Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den Springen, Tickets und der TV-Übertragung.

Die legendäre Vierschanzentournee startet am 28. Dezember in ihre 73. Ausgabe. Nach dem Triumph von Ryoyu Kobayashi im vergangenen Jahr fiebern die Fans wieder den Wettkämpfen entgegen. Alle Infos zu Zeitplan, Orten, Tickets und Übertragungsmöglichkeiten findest du im Folgenden.

Das zweite Springen findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt, es folgen die österreichischen Stationen Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar).

Stefan Kraft hat das Auftaktspringen der 73. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen und einen Dreifachsieg der überragenden Skispringer aus Österreich angeführt. Der 31-Jährige setzte sich am Schattenberg vor seinen Landsleuten Jan Hörl und Daniel Tschofenig durch. Knapp dahinter landete der deutsche Topmann Pius Paschke auf Platz vier.

Die Vierschanzentournee startete am Samstag, dem 28. Dezember 2024 mit der Qualifikation auf der Schanze in Oberstdorf. Am Folgetag wird dort dann auch das erste Wettkampfspringen der Vierschanzentournee ausgetragen. Das Finale des aus vier Springen bestehenden Wettbewerbs findet traditionell schließlich am 6. Januar 2025 beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen statt.

Der Vorverkauf für die Vierschanzentournee läuft. Tickets sind an allen offiziellen Verkaufsstellen erhältlich. Leider sind die Tickets für das Auftaktspringen in Oberstdorf bereits vergriffen.

Vierschanzentournee 2024/25: Modus und Qualifikation

Die Vierschanzentournee wird im K.o.-System durchgeführt. Die 50 qualifizierten Springer werden in Paare aufgeteilt und treten in 1:1-Duellen an, basierend auf ihrer Platzierung in der Qualifikation. Dabei tritt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten an, und so weiter.