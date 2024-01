Anzeige

Im Rennen um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee erleidet Andreas Wellinger in Innsbruck einen Rückschlag.

Andreas Wellinger pustete tief durch, winkte erleichtert den Fans zu und klatschte lachend mit den Teamkollegen ab: In einem Nerven- und Windkrimi am tückischen Bergisel hat der Skisprung-Olympiasieger mit Platz fünf beim Sieg des Österreichers Jan Hörl zwar die Gesamtführung bei der Vierschanzentournee verloren, alle Chancen auf den großen Tournee-Triumph aber gewahrt - am Samstag kommt es in Bischofshofen zum Showdown mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi.

"Zweieinhalb Meter Rückstand, das ist doch fast nichts auf der Riesenschanze in Bischofshofen", sagte Wellinger, nachdem er am "Schicksalsberg" der deutschen Skispringer eine echte Feuerprobe bestanden hatte: "Es war eine Windlotterie, und da hatte ich nicht das beste Los. Deshalb bin ich auch ohne Podest extrem zufrieden. Jetzt werde ich Vollgas geben."

Der Auftaktsieger von Oberstdorf und Dritte von Garmisch-Partenkirchen flog in einem Thriller auf der Olympiaschanze von 1976, an der schon so mancher DSV-Adler und auch er selbst brutale Tournee-Pleiten erlebt hatte, auf 132,0 und 126,5 m. Mit 252,1 Punkten hielt er den Rückstand auf den großen Rivalen Kobayashi, der Zweiter (258,7) wurde, in Grenzen: 4,8 Punkte Abstand, umgerechnet 2,67 Meter - so spannend war die Tournee lange nicht mehr.

Den Tagessieg sicherte sich Hörl mit Sprüngen auf 134,0 und 127,5 m (267,5 Punkte) vor dem zweimaligen Tourneesieger Kobayashi und seinem Landsmann Michael Hayböck (254,0). Wellinger fehlte nicht viel zum erneuten Podest - im elften Saisonspringen riss damit die Stockerl-Serie der DSV-Adler.