Die Vierschanzentournee hat am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, mit der Qualifikation von der berühmten Schattenbergschanze in Oberstdorf begonnen. Am darauffolgenden Tag wird auf derselben Schanze das erste Wettbewerb-Springen der Vierschanzentournee ausgetragen. Den krönenden Abschluss der vierteiligen Tournee bildet das Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Januar 2024.

Vierschanzentournee 2023/24: Modus und Qualifikation

Die Vierschanzentournee wird im K.o.-System durchgeführt. Die 50 qualifizierten Springer werden in Paare aufgeteilt und treten in 1:1-Duellen an, basierend auf ihrer Platzierung in der Qualifikation. Dabei tritt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten an, und so weiter.