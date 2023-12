Vierschanzentournee 2023/24 live: Aktuelle Termine, Zeitplan, TV-Übertragung und Highlights

Innsbruck, Österreich, 24. November 2023: Skispringen, Herren, Vierschanzentournee 2023 2024, Four Hills Tournament, 4hills, Weltcup, Skijumping Hier im Bild der Kessel der Bergisel Schanze im Bergiselstadion in Innsbruck mit Fans, Fan, Zuschauer, volles Haus, Ausverkauft, rechts das Logo der Vierschanzentournee, Vorschau, Ausblick, Symbolbild, 72. Vierschanzentournee *** Innsbruck, Austria, November 24, 2023 Ski Jumping, Men, Four Hills Tournament 2023 2024, Four Hills Tournament, 4hills, World Cup, Skijumping Here in the picture the bowl of the Bergisel ski jump in the Bergisel stadium in Innsbruck with fans, fans, spectators, full house, sold out, on the right the logo of the Four Hills Tournament, preview, outlook, symbolic image, 72 Four Hills Tournament

© Ulrich Wagner