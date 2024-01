Insgesamt trennen Wellinger und den Japaner Ryoyu Kobayashi nur 4,8 Punkte, das entspricht rund 2,66 Metern. Spannung für das Finale in Bischofshofen ist also vorprogrammiert.

Die Vierschanzentournee hat am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, mit der Qualifikation von der berühmten Schattenbergschanze in Oberstdorf begonnen. Am darauffolgenden Tag wurde auf derselben Schanze das erste Wettbewerb-Springen der Vierschanzentournee ausgetragen. Den krönenden Abschluss der vierteiligen Tournee bildet das Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Januar 2024.

Vierschanzentournee 2023/24: Modus und Qualifikation

Die Vierschanzentournee wird im K.o.-System durchgeführt. Die 50 qualifizierten Springer werden in Paare aufgeteilt und treten in 1:1-Duellen an, basierend auf ihrer Platzierung in der Qualifikation. Dabei tritt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten an, und so weiter.