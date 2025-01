Die Vierschanzentournee läuft, am 4. Januar wird das Bergiselspringen in Innsbruck ausgetragen. Hier findest Du alle wichtigen Informationen zu den Springen, Tickets und der TV-Übertragung.

Die legendäre Vierschanzentournee startete am 28. Dezember in ihre 73. Ausgabe. Alle Infos zu Zeitplan, Orten, Tickets und Übertragungsmöglichkeiten findest du hier.

Pius Paschke flog beim Quali-Springen in Innsbruck auf den achten Rang und landete damit einen Platz hinter Philipp Raimund. Erster wurde der Österreicher Jan Hörl. Zum kompletten Bericht zur Qualifikation für das Bergiselspringen in Innsbruck .

Paschke zeigte drei Tage nach seinem vierten Platz in Oberstdorf einen mäßigen ersten Sprung auf 129,0 m, ehe er mit einem Traumflug auf 143,5 m sein Können unter Beweis stellte. Auf dem Podest standen Tschofenig, der Schweizer Gregor Deschwanden und Michael Hayböck (Österreich). Auch in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee liegt Tschofenig nun vorne, Paschkes Rückstand ist kaum noch aufzuholen.

Das zweite Springen findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt, es folgen die österreichischen Stationen Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar).

Stefan Kraft hat das Auftaktspringen der 73. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen und einen Dreifachsieg der überragenden Skispringer aus Österreich angeführt. Der 31-Jährige setzte sich am Schattenberg vor seinen Landsleuten Jan Hörl und Daniel Tschofenig durch. Knapp dahinter landete der deutsche Topmann Pius Paschke auf Platz vier.

Die Vierschanzentournee startete am Samstag, dem 28. Dezember 2024 mit der Qualifikation auf der Schanze in Oberstdorf. Das Finale des aus vier Springen bestehenden Wettbewerbs findet traditionell schließlich am 6. Januar 2025 beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen statt.

Der Vorverkauf für die Vierschanzentournee läuft. Tickets sind an allen offiziellen Verkaufsstellen erhältlich. Leider sind die Tickets für das Auftaktspringen in Oberstdorf bereits vergriffen.

Vierschanzentournee 2024/25: Modus und Qualifikation

Die Vierschanzentournee wird im K.o.-System durchgeführt. Die 50 qualifizierten Springer werden in Paare aufgeteilt und treten in 1:1-Duellen an, basierend auf ihrer Platzierung in der Qualifikation. Dabei tritt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten an, und so weiter.