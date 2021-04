München - Die ATP ist zu Gast in München Bei den BMW Open misst sich die Tenniselite vom 26. April bis zum 2. Mai auf der Anlage des MTTC Iphitos. ran.de bietet ein umfassendes Live- und Highlight-Programm!

Von Montag bis Freitag überträgt ran alle Center-Court-Spiele sowie ein Halbfinale im kostenlosen Livestream. Ein Halbfinalspiel und das Finale sind live im Bayrischen Rundfunk zu sehen. Relives und Highlights der beiden Partien gibt es im Anschluss auf ran.de.

Neben dem zweimaligen Turniersieger Alexander Zverev (Hamburg) sind auch Miami-Sieger Hubert Hurkacz (Polen), Miami-Finalist Jannik Sinner (Italien), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg) am Start. Zuschauer sind auf der Anlage in München in diesem Jahr keine zugelassen.

3. DAIKIN eSports Open ebenfalls live auf ran.de

Und neben dem Tenniscourt geht es auch auf der Konsole heiß her.

Bei den 3. DAIKIN eSports Open messen sich am 1. Mai sechzehn der weltweit besten Tennis-Gamer an der Konsole, Top 5 der Weltrangliste inklusive. Alle Matches gibt es live auf ran.de zu sehen.

Die Teilnehmer messen sich beim neuen Pro-Spiel "Full Ace Tennis" im K.O.-Modus. Dabei treten sie virtuell aus den eigenen vier Wänden gegeneinander an. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 5.000 Euro.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.