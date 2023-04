Ab dem 17. April gastieren die Top-Namen der Tennis-Welt bei den BMW Open by American Express. Auf der Anlage des MTTC Iphitos schlagen Stars wie Alexander Zverev oder auch Vorjahressieger Holger Rune auf - ran.de ist mit einem kostenlosen Livestream mit dabei.

"Es ist eines meiner Lieblingsturniere und ich liebe es, in Deutschland zu spielen", erklärte Zverev, der nach einer langen Verletzungspause bei der Sandplatzsaison wieder voll angreifen will. Aus deutscher Sicht sind zudem Oscar Otte und Jan-Lennard Struff mit von der Partie.

Mit Vorjahressieger Rune, Taylor Fritz und Dominic Thiem schlagen weitere Topstars in München auf. Turnierdirektor Patrick Kühnen spricht daher sogar von den "bislang stärksten BMW Open", was das Teilnehmerfeld angeht. Insgesamt gehen 28 Spieler an den Start.

BMW Open 2023: Teilnehmerfeld - wer spielt bei den BMW Open?

Aus deutscher Sicht ist Alexander Zverev die große Hoffnung auf den Sieg. Zudem sind Oscar Otte und Jan-Lennard Struff mit von der Partie. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Vorjahressieger Holger Rune - hinzukommen weitere Topgesetzte wie Taylor Fritz. Weitere Topnamen sind Botic van de Zandschulp, der 2022 im Finale stand, Sebastian Baez und Dominic Thiem, der eine Wildcard erhält.

BMW Open 2023 live: Wo kann ich die Spiele in München im Livestream verfolgen?

ran.de zeigt die BMW Open von Montag bis Freitag jeweils ab 11 Uhr im kostenlosen Livestream. Zudem wird am Samstag ein Halbfinale auf ran.de zu sehen sein.

BMW Open 2023: Übertragungszeiten und Ansetzungen

Spielplan für Donnerstag, 20. April:

Ab 10:30 Uhr: Aslan Karatsev [Q] vs. Daniel Altmaier (Fortsetzung beim Stand von 4:6; 7:6, 3:0

Im Anschluss: Holger Rune [1] vs. Yannick Hanfmann [Q]

Im Anschluss: Alexander Zverev [3] vs. Christopher O'Connell

Nicht vor 14 Uhr: Marton Fucsovics vs. Taylor Fritz [2]

Nicht vor 16 Uhr: Marc-Andrea Huesler [8] vs. Dominic Thiem

Übertragungszeiten in der Woche:

Donnerstag, 20.4., ab 11:00 Uhr - Achtelfinale im Livestream auf ran.de

Freitag, 21.4., ab 11:00 Uhr - Viertelfinale im Livestream auf ran.de

Samstag, 22.4., ab 13:00 Uhr - Halbfinale - im Livestream auf ran.de

Sonntag, 23.4. , ab 13 Uhr - das Finale

Wer ist der Vorjahressieger bei den BMW Open?

Holger Rune gewann 2022 die BMW Open. In der zweiten Runde schaltete der Däne Alexander Zverev aus, auf seinem Weg ins Finale unter anderem Oscar Otte. Im Finale profitierte er von der Aufgabe seines Gegner van der Zandschulp.

BMW Open 2023: Was gewinnt der Sieger?

Insgesamt wird bei den BMW Open 2023 ein Preisgeld von 630.705 Euro ausgeschüttet. Der Sieger darf sich zudem über ein neuen BMW freuen und 250 Weltranglisten-Punkte.