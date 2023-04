Das Verbal-Duell zwischen den beiden Tennis-Stars Alexander Zverev und Daniil Medwedew geht in den nächsten Satz.

Nachdem Zverev dem Russen im Nachgang des direkten Duells beim Masters-Turnier von Monte-Carlo, das Zverev trotz Matchbällen verloren hatte, Unfairness unterstellt hatte, schoss Medwedew nun zurück.

"Sascha lebt in seiner eigenen Welt und wenn er verliert, findet man 25 Interviews, in denen er seltsame Dinge von sich gibt. Wenn er sagt, dass jemand unfair spielt, sollte er sich selber mal im Spiegel anschauen", sagte Medwedew auf einer Pressekonferenz nach seinem Viertelfinal-Aus gegen den Dänen Holger Rune.

Medwedew: "Wenn er in einer Woche noch so redet, ..."

Zuvor hatte Zverev nach seiner Achtefinal-Pleite gegen den Russen sichtlich frustriert von einem "der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben" gesprochen. Der Hamburger präzisierte: "Er versucht alles zu tun, wenn er hinten liegt. Darüber bin ich als Sportler einfach extrem enttäuscht." Er selbst nehme "Fairness und Sportsgeist sehr ernst", erklärte der 25-Jährige bei "Sky": "Und davon hat er leider nichts."

Medwedew erklärte, er sei "nicht im Geringsten" über Zverevs Worte enttäuscht, kündigte aber ein persönliches Gespräch an, sollten sich die Wogen nicht von selbst glätten. "Wenn er in einer Woche noch so redet, dann werde ich zu ihm in die Umkleidekabine kommen und sagen: 'Lass uns besprechen, was los ist'", sagte er.