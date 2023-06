TENNIS: Olympiasieger Alexander Zverev will erstmals seit sechs Jahren wieder das Halbfinale beim Rasenturnier in Halle/Westfalen erreichen. In der Runde der letzten Acht trifft der Hamburger, der 2017 erst im Finale Roger Federer unterlag, auf Nicolas Jarry. Zverevs Bilanz gegen den Chilenen ist ausgeglichen.

HANDBALL: Die deutschen U21-Handballer streben bei der Heim-WM eine perfekte Vorrunde an. Nach den beiden ungefährdeten Siegen zum Auftakt gegen Tunesien und Libyen trifft die Auswahl von Bundestrainer Martin Heuberger in der Gruppenphase zum Abschluss auf Algerien. Anwurf ist um 18 Uhr.

ALLGEMEIN: Die Special Olympics World Games in Berlin biegen auf die Zielgerade ein. Nach sechs Tagen voller Emotionen steht das Schlusswochenende an. Die Spiele enden am Sonntag. In Krakau gehen die European Games indes weiter. Am zweiten Wettkampftag stehen unter anderem Entscheidungen im Schießen, Synchronschwimmen oder Sportklettern auf dem Programm.