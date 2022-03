Berlin (SID) - Der Start von Superstar Novak Djokovic beim prestigereichen Masters in Indian Wells ist weiter offen. Der Serbe steht zwar im Draw des Turniers in Kalifornien, nach Angaben der Veranstalter sei aber noch nicht ermittelt worden, ob Djokovic die Einreisebestimmungen der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC erfülle. Man befinde sich hierzu in Kontakt mit Djokovics Team.

Nicht-US-Bürger müssen für die Einreise gegen das Coronavirus geimpft sein. Der fünfmalige Turniersieger Djokovic hat mit seiner Impfskepsis für Schlagzeilen gesorgt und war etwa wegen seiner fehlenden Impfung im Januar kurz vor den Australian Open aus Australien ausgewiesen worden. Seinen Titel in Melbourne konnte der 34-Jährige nicht verteidigen.

Djokovic, der zuletzt offiziell seinen Status als Nummer eins der Weltrangliste an den Russen Daniil Medwedew verlor, würde in Indian Wells der zweiten Runde auf Jordan Thompson (Australien) oder David Goffin (Belgien) treffen.

Fehlen wird bei den Frauen derweil die topgesetzte Barbora Krejcikova. Die Weltranglisten-Zweite aus Tschechien sagte ihren Start beim WTA-Turnier wegen anhaltender Probleme im Arm ab. "Ich bin extrem enttäuscht", sagte Krejcikova, die seit dem Turnier in Doha immer wieder Schmerzen gespürt habe: "Ich fokussiere mich jetzt darauf, die Verletzung richtig auszukurieren."