Adelaide (SID) - Tennis-Star Novak Djokovic ist auf dem Weg zu den Australian Open beim ATP-Turnier in Adelaide ins Halbfinale eingezogen. Der 35-jährige Serbe besiegte am Freitag den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3, 6:4 und bekommt es in der Runde der besten vier im Duell zweier ehemaliger Weltranglistenerster mit dem Russen Daniil Medwedew zu tun.

"Ich denke, das Ergebnis gibt nicht das Bild wieder, was auf dem Platz passiert ist. Es war ein so enges Match - zwei Stunden für zwei Sätze", sagte Djokovic, der seinen 92. Titel anpeilt: "Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Art und Weise, wie ich heute Abend gekämpft habe."

Die Australian Open im Vorjahr verpasste Djokovic spektakulär, nachdem er versucht hatte, ohne Corona-Impfung in Melbourne einzureisen. Sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt. Nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen musste er das Land einen Tag vor Beginn des Grand-Slam-Turniers verlassen.

Djokovic wurde auch mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt, das jedoch nach einem Regierungswechsel in Australien aufgehoben wurde. Derzeit ist auch kein Impfnachweis für die Einreise in Australien erforderlich.