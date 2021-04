Köln (SID) - Gut eine Woche nach seinem Achtelfinal-K.o. in Monte Carlo steht der Weltranglistenerste Novak Djokovic beim ATP-Turnier in Belgrad im Halbfinale. Der 18-malige Grad-Slam-Gewinner feierte im serbischen Duell mit Miomir Kecmanovic einen souveränen 6:1, 6:3-Erfolg. Der 33-Jährige spielt am Samstag gegen den Russen Aslan Karazew, den er auf seinem Weg zum Australian-Open-Triumph im Halbfinale ausgeschaltet hatte, oder den Italiener Gianluca Mager.

In der Vorwoche beim traditionellen Sandplatz-Turnier in Monte Carlo war für Djokovic frühzeitig Schluss. Gegen den Briten Daniel Evans kassierte er eine überraschende 4:6, 5:7-Niederlage. In seiner Heimatstadt Belgrad tritt der "Djoker" erstmals seit 2011 an. "Das gibt mir eine besondere Portion Motivation und Energie", sagte Djokovic.