Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic möchte in diesem Jahr einen besseren Start in die Sandplatz erwischen, um sich den Traum vom dritten French-Open-Sieg im Juni und von 23. Grand-Slam-Titel zu erfüllen. Er sei "motiviert", sagte der 35-jährige Serbe vor dem Start des ATP-Turniers in Monte Carlo: "Für die Sandplatzsaison ist es kein Geheimnis, wo ich mein bestes Tennis spielen möchte - es ist Roland Garros."

Djokovic ist zurück auf der Tour, nachdem er im vergangenen Monat wegen seiner fehlenden Corona-Schutzimpfung nicht in die USA einreisen durfte und deswegen die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami verpasst hatte. Er habe in dieser Zeit "mehr auf Sand trainiert, was natürlich positiv ist, wenn man an die Sandplatzsaison denkt".

In seiner Wahlheimat Monaco hat er in der ersten Runde ein Freilos, sein erster Gegner wird der US-Amerikaner Mackenzie McDonald oder der Russe Iwan Gachow sein. "Bei den letzten drei Turnieren hier war ich nicht sehr erfolgreich", sagte Djokovic.

Der Serbe hat im Fürstentum 2013 und 2015 triumphiert, der elfmalige Sieger Rafael Nadal und der Ranglistenzweite Carlos Alcaraz (beide Spanien) fehlen verletzungsbedingt.