Doha (SID) - Die Serie von Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic im neuen Jahr ist gerissen. Nach 20 Erfolgen am Stück kassierte der Weltranglistenerste aus Serbien beim 4:6, 4:6 gegen den Russen Daniil Medwedew seine erste Niederlage in 2023 und verpasste den Einzug ins Endspiel des ATP-Turniers von Dubai.

Medwedew trifft im Finale auf seinen Landsmann Andrej Rublew. Der Titelverteidiger hatte zuvor den deutschen Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) mit 6:3, 7:6 (11:9) ausgeschaltet.

Djokovic war seit seinem Sieg bei den ATP-Finals im November ungeschlagen. In diesem Jahr gewann der 35-Jährige das ATP-Turnier in Adelaide, ehe er sich seinen zehnten Triumph bei den Australian Open sicherte. Durch seinen 22. Grand-Slam-Titel hatte er in der Bestenliste mit seinem spanischen Rivalen Rafael Nadal gleichgezogen.