Tennisprofi Anna-Lena Friedsam hat beim Rasenturnier in Bad Homburg den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 29-Jährige aus Neuwied unterlag am Montag in ihrem Erstrundenduell Mayar Sherif aus Ägypten 6:4, 4:6, 5:7.

Friedsam schaffte es damit auch nicht, als erste deutsche Spielerin in diesem Jahr ihr Auftaktmatch im Kurpark für sich zu entscheiden. Zuvor waren bereits die Berlinerinnen Lena Papadakis und Sabine Lisicki gescheitert. Am Abend testet noch Tatjana Maria kurz vor der Rückkehr nach Wimbledon (ab 3. Juli) ihre Form gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen. Maria hatte im Vorjahr in Wimbledon das Halbfinale erreicht.